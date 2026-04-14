Cyclo-croisière, Pont Sainte Maxence, Pont-Sainte-Maxence
Cyclo-croisière, Pont Sainte Maxence, Pont-Sainte-Maxence dimanche 10 mai 2026.
Cyclo-croisière 10 et 30 mai Pont Sainte Maxence Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T13:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T13:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Le concept est simple : choisissez votre moyen de transport pour l’aller – vélo ou bateau – puis effectuez le retour avec l’autre option.
Une manière unique de découvrir les paysages de l’Oise, depuis la rivière et au rythme des pédales !
Tarif : 40 € par adulte et 20 € par enfant (brunch compris, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans)
Rendez-vous : en fonction de votre lieu de départ Pont-Sainte-Maxence (départ à 13h) ou Compiègne (départ à 9h)
Durée : 3h de navigation et 3h de vélo (en fonction de votre rythme)
Pont Sainte Maxence Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence 60700 Fond Robin Oise Hauts-de-France
Partez pour une escapade originale en combinant plaisirs fluviales et balade à vélo lors d’une cyclo-croisière entre Pont-Sainte-Maxence et Compiègne.
ccpoh
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