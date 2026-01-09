Cyclo-cross

Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 13:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Le 15 novembre, rendez-vous à l’écluse de Mantelot pour le cyclo-cross organisé par le club cycliste de Châtillon-sur-Loire ! Parcours technique et spectaculaire, accessible aux compétiteurs et amateurs. Venez encourager les coureurs et vivre une journée sportive pleine d’adrénaline !

Le 15 novembre, l’écluse de Mantelot accueille le cyclo-cross organisé par le club cycliste de Châtillon-sur-Loire, un événement sportif alliant performance et spectacle. Ce parcours exigeant, mêlant chemins boueux, obstacles naturels et passages techniques, promet des défis relevés pour les compétiteurs et amateurs. Chaque virage et chaque montée testeront l’endurance et l’agilité des coureurs, sous les encouragements du public. Cet événement est l’occasion parfaite pour vibrer au rythme de la compétition et admirer le dépassement de soi des cyclistes dans un cadre naturel exceptionnel. Une journée sportive et conviviale ouverte à tous, idéale pour les passionnés de vélo et les familles venues profiter du spectacle. .

Rue Octave Montembault Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 50 17 42 patrick.dessenon@neuf.fr

English :

On November 16, the Châtillon-sur-Loire cycling club organizes a cyclo-cross race at the Mantelot lock! A technical and spectacular course, open to competitors and amateurs alike. Come and cheer on the riders and enjoy an adrenalin-filled day of sport!

L’événement Cyclo-cross Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX