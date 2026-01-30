Cyclo Les Copains 2026 Ambert
Cyclo Les Copains 2026 Ambert mercredi 1 juillet 2026.
Cyclo Les Copains 2026
Salle de la Scierie Ambert Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-01
Nous vous attendons nombreux pour cette édition 2026, où innovation et tradition se rencontrent pour sublimer la passion du cyclisme. Rendez-vous sur la ligne de départ pour vivre cette aventure au cœur d’une Auvergne qui n’a pas fini de vous surprendre !
.
Salle de la Scierie Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 60 44 info@uc2a.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the 2026 edition, where innovation and tradition meet to sublimate the passion for cycling. We look forward to seeing you at the starting line to experience this adventure in the heart of the Auvergne, a region that never ceases to surprise!
L’événement Cyclo Les Copains 2026 Ambert a été mis à jour le 2026-01-28 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez