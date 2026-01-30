Cyclo Les Copains 2026

Salle de la Scierie Ambert Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-01

Nous vous attendons nombreux pour cette édition 2026, où innovation et tradition se rencontrent pour sublimer la passion du cyclisme. Rendez-vous sur la ligne de départ pour vivre cette aventure au cœur d’une Auvergne qui n’a pas fini de vous surprendre !

.

Salle de la Scierie Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 60 44 info@uc2a.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing you at the 2026 edition, where innovation and tradition meet to sublimate the passion for cycling. We look forward to seeing you at the starting line to experience this adventure in the heart of the Auvergne, a region that never ceases to surprise!

L’événement Cyclo Les Copains 2026 Ambert a été mis à jour le 2026-01-28 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez