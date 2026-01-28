World Festival Ambert 2026 38 ème édition Plan d’eau Ambert
World Festival Ambert 2026 38 ème édition Plan d'eau Ambert jeudi 16 juillet 2026.
World Festival Ambert 2026 38 ème édition
Plan d’eau La Prairie Ambert Puy-de-Dôme
Tarif : 45.5 – 45.5 – EUR
Hors frais de location
Date : 
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-18 02:00:00
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-18 02:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Parfaitement ancré dans les rendez-vous incontournables de l’été, le World Festival Ambert est de retour pour sa 37ème édition les 16, 17 et 18 juillet 2026 ! Au programme Sean Paul, Gael Faye, Geatan Roussel, Styleto, Airbourne…
Plan d’eau La Prairie Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 66 34 contact@festival-ambert.fr
English :
One of the greats summer festivals, World Festival Ambert is back for it 38 th edition 16, 17 and 18th of july 2026 ! Artists will perfom Sean Paul, Gael Faye, Geatan Roussel, Styleto, Airbourne…
