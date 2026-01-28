World Festival Ambert 2026 38 ème édition Plan d’eau Ambert

World Festival Ambert 2026 38 ème édition

Plan d’eau La Prairie Ambert Puy-de-Dôme

Tarif : 45.5 – 45.5 – EUR

Hors frais de location

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-18 02:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Parfaitement ancré dans les rendez-vous incontournables de l’été, le World Festival Ambert est de retour pour sa 37ème édition les 16, 17 et 18 juillet 2026 ! Au programme Sean Paul, Gael Faye, Geatan Roussel, Styleto, Airbourne…

.

Plan d’eau La Prairie Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 66 34 contact@festival-ambert.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One of the greats summer festivals, World Festival Ambert is back for it 38 th edition 16, 17 and 18th of july 2026 ! Artists will perfom Sean Paul, Gael Faye, Geatan Roussel, Styleto, Airbourne…

L’événement World Festival Ambert 2026 38 ème édition Ambert a été mis à jour le 2026-01-28 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez