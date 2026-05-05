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Exposition « TOURS & DETOURS », La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT, Ambert

Exposition « TOURS & DETOURS », La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT, Ambert

Exposition « TOURS & DETOURS », La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT, Ambert vendredi 26 juin 2026.

Lieu : La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT

Adresse : 17 rue de Goye

Ville : 63600 Ambert

Département : Puy-de-Dôme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Exposition « TOURS & DETOURS » 26 – 28 juin La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT Puy-de-Dôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

ReTOUR sur 50 années d’activités du GRAHLF :
– Fouilles, expositions, conférences, publications…
– Quelques TOURS en Livradois-Forez et environs
– TOUR d’horizon archéologique sur les Hautes Chaumes
– DéTOUR en ville : statues, sculptures, bâtiments …

La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT 17 rue de Goye Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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