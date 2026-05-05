Exposition « TOURS & DETOURS », La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT, Ambert
Exposition « TOURS & DETOURS », La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT, Ambert vendredi 26 juin 2026.
Exposition « TOURS & DETOURS » 26 – 28 juin La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT Puy-de-Dôme
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
ReTOUR sur 50 années d’activités du GRAHLF :
– Fouilles, expositions, conférences, publications…
– Quelques TOURS en Livradois-Forez et environs
– TOUR d’horizon archéologique sur les Hautes Chaumes
– DéTOUR en ville : statues, sculptures, bâtiments …
La Bonneterie 17 rue de Goye 63600 AMBERT 17 rue de Goye Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Retour sur 50 années d’activités du GRAHLF Archéologie Histoire
GRAHLF
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