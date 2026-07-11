Cyclosportive La Drômoise 19ème édition Die
vendredi 18 septembre 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Cyclosportive La Drômoise 19ème édition
Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
19ème édition de cet évènement cycliste qui fait partie des 10 plus grandes cyclosportives de France. Positionnée le 3ème week-end de septembre, elle est idéalement située sur le planning afin d’éviter les grosses chaleurs.
.
Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 61 55 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 19th Edition of La Drômoise Cycle Race
Join us for the 17th edition of one of France’s TOP 10 cycle races ! Conveniently held on the 3rd weekend of September to avoid the hottest weather.
L’événement Cyclosportive La Drômoise 19ème édition Die a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Concert PAN & BAYAN Abbaye de Valcroissant Die 17 août 2026
- Concert Robin Maxime Chefs-d’œuvre classiques, espagnols et sud-américains Die 17 août 2026
- Nuit du Conte à Die Avenue Rhin et Danube Die 20 août 2026
- La nuit du conte Die 20 août 2026
- REPORTE au 22 août Vide-greniers Die 22 août 2026