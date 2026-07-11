Informations pratiques

Die

Cyclosportive La Drômoise 19ème édition

Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

19ème édition de cet évènement cycliste qui fait partie des 10 plus grandes cyclosportives de France. Positionnée le 3ème week-end de septembre, elle est idéalement située sur le planning afin d’éviter les grosses chaleurs.

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Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 61 55 74

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English : 19th Edition of La Drômoise Cycle Race

Join us for the 17th edition of one of France’s TOP 10 cycle races ! Conveniently held on the 3rd weekend of September to avoid the hottest weather.

L’événement Cyclosportive La Drômoise 19ème édition Die a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays Diois