Cynthia, femme romaine libre ! Avec Pascal Charvet De natura rerum Arles

Arles

Cynthia, femme romaine libre ! Avec Pascal Charvet

Samedi 16 mai 2026 de 18h à 20h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Pascal Charvet revient pour présenter une nouvelle édition de sa traduction des poèmes que Properce a dédiés à Cynthia, un ouvrage qui l’accompagne depuis un premier voyage d’étudiant à Rome. L’occasion de dresser le portrait d’une Romaine libre !

Cynthia, romaine libre. Properce

Errance & Picard, février 2026

L’histoire étincelante de Properce et de son amante Cynthia, même imaginée, demeure une histoire vraie. La parole du poète se joue merveilleusement des rapports ambigus entre poésie et réalité. De même que nombre de Romaines de famille aisée, à la fin du Ier siècle av. J.-C., Cynthia est libre par sa condition et libre de ses choix amoureux. C’est aussi une jeune femme savante et une poétesse de talent. Sensuelle et séduisante, volontiers libertine, elle nous emmène avec elle dans les banquets et les rues de Rome. Fille de son temps, elle porte en elle une constante exigence d’égalité et de réciprocité dans la jouissance amoureuse, au coeur d’un monde dominé par les hommes. C’est cette Cynthia libre et insaisissable que Pascal Charvet a choisi de restituer. .

De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pascal Charvet returns to present a new edition of his translation of Propertius’s poems dedicated to Cynthia, a work that has accompanied him since his first trip to Rome as a student. An opportunity to paint the portrait of a free Roman woman!

L’événement Cynthia, femme romaine libre ! Avec Pascal Charvet Arles a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme d’Arles