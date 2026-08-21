CYRANA Sète

Informations pratiques

Sète

CYRANA

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-05

Une fantaisie éblouissante. Un univers singulier, porté par une interprète d’exception.

Seule en scène Comédie Moderne -Spectacle tout public

L’avis du Théâtre de Poche

Une fantaisie éblouissante. Un univers singulier, porté par une interprète d’exception.

Jean-Pierre Jeunet (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles…) signe ici sa première mise en scène de théâtre. On retrouve immédiatement sa touche si reconnaissable, faite de fantaisie, de poésie et d’une infinie tendresse.

Juliette Wiatr est tout simplement exceptionnelle. Son écriture, son énergie et son incroyable présence nous entraînent dans un spectacle aussi drôle que touchant.

Il y a des spectacles que l’on regarde. D’autres que l’on emporte avec soi.

À l’image de Cyrano qui s’interdit d’aimer et d’être aimé en retour, Cyrana rejette toute tentative d’approche parce qu’elle se croit aussi désirable que de l’eau non potable . Complexée par son séant, elle compense sa solitude par la littérature et le bénévolat dans une association caritative. Entourée de gens cabossés et hauts en couleur, Cyrana est incapable de dire non, et finit par vivre au travers des attentes des autres.

L’épopée tumultueuse, et emplie de fantaisie, d’une jeune femme autour de laquelle gravite une multitude de personnages pour l’aider à s’aimer mieux, et se choisir, enfin.

Juliette Wiatr, autrice et comédienne, transpose ce classique de la littérature en une fable moderne et interprète une galerie de personnages à la lisière du Comics

Extraits de presse : Du Jeunet pur jus. Une fantaisie poétique portée par l’excellente Juliette Wiatr Le Canard enchaîné

Dès les premières secondes, le public est captivé par la puissance de son jeu, faisant naître tout un monde. Son énergie est débordante, sa présence magnétique. Le rythme est soutenu, parfaitement maîtrisé, alternant éclats de rire et instants suspendus. C’est drôle, poétique et très émouvant. Le texte fuse, mais le corps parle tout autant ; le mime et l’expression corporelle occupent une place essentielle, portés par une chorégraphie précise et subtile qui épouse le propos avec justesse. Tours et Culture .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : CYRANA

A dazzling fantasy. A unique world, brought to life by an exceptional performer.

L’événement CYRANA Sète a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau