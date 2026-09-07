Cyrano de Bergerac, Théâtre Le Grenier, Bougival

Informations pratiques

Cyrano de Bergerac Samedi 28 novembre, 20h30 Théâtre Le Grenier Yvelines

Plein tarif : 19 €

Tarif réduit : 15 €

Tarif jeune : 9,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T22:40:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T22:40:00+01:00

De Edmond Rostand

Durée : 1h30

Par la compagnie Merci la Prod

Mise en scène de Charlotte Herbeau

Avec Yves-Pol Deniélou

Cyrano de Bergerac est un poète au grand courage mais complexé par son apparence. Amoureux de sa cousine Roxane, il n’ose lui avouer ses sentiments. Lorsqu’elle tombe sous le charme du beau Christian, Cyrano accepte de l’aider en lui soufflant ses mots et en écrivant à sa place des lettres d’amour.

Roxane croit alors aimer un homme idéal, sans savoir que l’âme de ces mots est celle de Cyrano. Entre amour secret, guerre et sacrifices, la vérité finit par éclater trop tard…

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-33669-0.wb?REFID=PqQNAAAAAAAAAAAA1gA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Seul en scène dans lequel Yves-Pol Deniélou joue tous les personnages.