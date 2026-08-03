CYRILLE DUBOIS BROADWAY RHAPSODY Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CYRILLE DUBOIS BROADWAY RHAPSODY

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-12 20:00:00

fin : 2027-06-12 21:20:00

Date(s) :

2027-06-12

Figure majeure du chant français, le ténor Cyrille Dubois allie élégance et versatilité. Au Capitole, on l’a applaudi aussi bien dans Le Viol de Lucrèce de Britten que dans Idomeneo de Mozart ou Orphée aux Enfers d’Offenbach.

Avec le programme Broadway Rhapsody, il révèle une nouvelle facette de son talent en mettant en miroir George Gershwin et Kurt Weill deux créateurs d’une même génération, épanouis dans le bouillonnement artistique du New York des années 30 à 50. Aux côtés de l’Ensemble ArteCombo, il nous convie à un feu d’artifice où voix et instruments déploient une infinie palette de couleurs swing et grand lyrisme, parodies burlesques et ballades émouvantes, raretés à redécouvrir et succès inoubliables. Un voyage dans l’âge d’or de Broadway ! 10 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A leading figure in French opera, tenor Cyrille Dubois combines elegance and versatility. At the Capitole, he has been applauded for his performances in Britten’s *The Rape of Lucretia*, Mozart’s *Idomeneo*, and Offenbach’s *Orpheus in the Underworld*.

L’événement CYRILLE DUBOIS BROADWAY RHAPSODY Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE