Dabkeh palestienienne | Mohammed Alaloul, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Dabkeh palestienienne | Mohammed Alaloul Samedi 31 octobre, 15h30 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

7 / 5 €, Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte, chaque personne doit être munie d’un billet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T15:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T15:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00

Mohammed Alaloul vous initiera à cette danse collective. Originaire de Gaza, le danseur et chorégraphe anime de nombreux ateliers à travers la France (Festival d’Avignon, Institut du monde arabe, etc.)

« La dabkeh, c’est une danse collective qui rassemble : on danse pour partager un moment de joie, mais aussi pour transmettre quelque chose de plus profond, lié à notre culture, notre identité et notre attachement à notre terre. »

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-dabkeh-palestinienne/ »}]

La dabkeh est une danse populaire traditionnelle palestinienne qui se pratique en groupe lors des moments festifs et des célébrations.