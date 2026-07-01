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DAFNÉ KRITHARAS + ÉLEKTRE, Le SAX, Achères

samedi 28 novembre 2026 · Le SAX · Achères

DAFNÉ KRITHARAS + ÉLEKTRE, Le SAX, Achères

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Le SAX
Adresse
2 Rue des Champs 78260
Ville
78260 Achères
Département
Yvelines
Tarif
Tarif Strass : 14 > 27 €

DAFNÉ KRITHARAS + ÉLEKTRE Samedi 28 novembre, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Strass : 14 > 27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:30:00+01:00

Un vent venu de Grèce souffle sur Achères… Dafné Kritharas mêle chants en grec et en français, entre énergie brute et douceur nostalgique. Sa voix puissante et sensible traverse les émotions et les époques, portée par des musicien·nes incroyables (piano, cordes, électro, percussions…). Entre mélancolie, fête et transe joyeuse, elle vous embarque pour un concert vibrant où le public fait partie du voyage. Prêt·es à vivre ça avec nous ?

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/dafne-kritharas »}]
Dafné kritharas + élektre Musiques du monde

DR

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