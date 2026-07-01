DAFNÉ KRITHARAS + ÉLEKTRE, Le SAX, Achères
samedi 28 novembre 2026 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
DAFNÉ KRITHARAS + ÉLEKTRE Samedi 28 novembre, 20h30 Le SAX Yvelines
Tarif Strass : 14 > 27 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:30:00+01:00
Un vent venu de Grèce souffle sur Achères… Dafné Kritharas mêle chants en grec et en français, entre énergie brute et douceur nostalgique. Sa voix puissante et sensible traverse les émotions et les époques, portée par des musicien·nes incroyables (piano, cordes, électro, percussions…). Entre mélancolie, fête et transe joyeuse, elle vous embarque pour un concert vibrant où le public fait partie du voyage. Prêt·es à vivre ça avec nous ?
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/dafne-kritharas »}]
Dafné kritharas + élektre Musiques du monde
DR
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