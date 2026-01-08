Daguerre en concert Zone industrielle Labarre Nérac

Daguerre en concert

Installé depuis de nombreuses années au Pays Basque, fort de plusieurs centaines de concerts, de festivals notoires et de multiples collaborations remarquées avec Cali ou Francis Cabrel, DAGUERRE fête ses 20 ans de carrière.

À cette occasion, l’artisan poète de la chanson-rock présente sur scène les anciens titres phares de ses 9 albums passés et les nouvelles chansons de son 10ème et nouvel album à paraître au printemps 2026.

Entre poésie lucide et élan vital, chaque chanson est comme une échappée, un acte de résistance ou d’abandon, qui interroge la liberté de nos corps et de nos pensées.

Sur réservation. Plein tarif 18,50€ Moins de 10 ans 10,50€ réduit 16,50€ .

