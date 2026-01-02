D’aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap Modeethandicap c’est possible Paris vendredi 2 janvier 2026.

Le handicap ne devrait jamais être synonyme d’isolement. C’est

du constat que le manque d’autonomie pour se vêtir altère profondément l’image

de soi qu’est né un projet unique porté par Mode & Handicap… C’est

Possible !.

En partenariat avec des établissements médico-sociaux parisiens,

cette initiative associe la création de mode inclusive (des vêtements

ergonomiques et tendance portés par tous) à des ateliers artistiques et

numériques innovants. Un véritable levier de mixité sociale pour redonner confiance

aux jeunes et soutenir leur projet de vie. ✨

️ Au programme de nos

ateliers adaptés :

· Art-Thérapie & Peinture : Un espace

d’expression (dessin, modelage, peinture) pour stimuler l’imaginaire, la

motricité fine et l’estime de soi à son propre rythme.

· Teinture Végétale à l’Indigo : Une immersion

écoresponsable pour s’initier à l’art ancestral du Shibori et à l’upcycling en

personnalisant ses propres vêtements.

· IA Générative Inclusive : Une passerelle vers le numérique pour

briser la fracture technologique. Les participants créent des œuvres hybrides

uniques mêlant images, textes et sons.

· Atelier String art et arts plastiques: Cet atelier inclusif

permet de découvrir le String Art en créant des œuvres uniques avec du bois,

des clous et des fils colorés. En manipulant ces outils, les participants

développent leur motricité fine et leur concentration dans une ambiance

bienveillante et valorisante.

️ Le plus ? Toutes les œuvres

seront valorisées lors d’expositions publiques et inclusives pour célébrer le

talent de chacun au cœur de la cité !

Informations Pratiques

· Dates : Du 2 janvier 2026 au 2 janvier 2027

· Horaires : Du lundi au samedi, de 13h à 19h

· Lieu : 26 rue de l’Ourcq, Paris 19e

· Public : Ouvert à tous, prioritairement aux jeunes de 18 à

35 ans.

Envie de participer,

d’inscrire un groupe ou de soutenir le projet ? Contactez-nous en M&H ou

venez nous rencontrer directement à l’atelier !

#ParisInclusif #ModeInclusive #ArtTherapie #Paris19 #Handicap

#CulturePourTous #InnovationNumérique #VilleDeParis

« Intégration dans l’Art, la Culture et le Handicap »

Du vendredi 02 janvier 2026 au samedi 02 janvier 2027 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Public enfants et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 35 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-02T14:00:00+01:00

fin : 2027-01-02T20:00:00+01:00

Date(s) : 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