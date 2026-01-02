D’aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap Modeethandicap c’est possible Paris
D’aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap Modeethandicap c’est possible Paris vendredi 2 janvier 2026.
Le handicap ne devrait jamais être synonyme d’isolement. C’est
du constat que le manque d’autonomie pour se vêtir altère profondément l’image
de soi qu’est né un projet unique porté par Mode & Handicap… C’est
Possible !.
En partenariat avec des établissements médico-sociaux parisiens,
cette initiative associe la création de mode inclusive (des vêtements
ergonomiques et tendance portés par tous) à des ateliers artistiques et
numériques innovants. Un véritable levier de mixité sociale pour redonner confiance
aux jeunes et soutenir leur projet de vie. ✨
️ Au programme de nos
ateliers adaptés :
· Art-Thérapie & Peinture : Un espace
d’expression (dessin, modelage, peinture) pour stimuler l’imaginaire, la
motricité fine et l’estime de soi à son propre rythme.
· Teinture Végétale à l’Indigo : Une immersion
écoresponsable pour s’initier à l’art ancestral du Shibori et à l’upcycling en
personnalisant ses propres vêtements.
· IA Générative Inclusive : Une passerelle vers le numérique pour
briser la fracture technologique. Les participants créent des œuvres hybrides
uniques mêlant images, textes et sons.
· Atelier String art et arts plastiques: Cet atelier inclusif
permet de découvrir le String Art en créant des œuvres uniques avec du bois,
des clous et des fils colorés. En manipulant ces outils, les participants
développent leur motricité fine et leur concentration dans une ambiance
bienveillante et valorisante.
️ Le plus ? Toutes les œuvres
seront valorisées lors d’expositions publiques et inclusives pour célébrer le
talent de chacun au cœur de la cité !
Informations Pratiques
· Dates : Du 2 janvier 2026 au 2 janvier 2027
· Horaires : Du lundi au samedi, de 13h à 19h
· Lieu : 26 rue de l’Ourcq, Paris 19e
· Public : Ouvert à tous, prioritairement aux jeunes de 18 à
35 ans.
Envie de participer,
d’inscrire un groupe ou de soutenir le projet ? Contactez-nous en M&H ou
venez nous rencontrer directement à l’atelier !
#ParisInclusif #ModeInclusive #ArtTherapie #Paris19 #Handicap
#CulturePourTous #InnovationNumérique #VilleDeParis
« Intégration dans l’Art, la Culture et le Handicap »
Du vendredi 02 janvier 2026 au samedi 02 janvier 2027 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 13h00 à 19h00
gratuit Public enfants et adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 35 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-02T14:00:00+01:00
fin : 2027-01-02T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-02T13:00:00+02:00_2026-01-02T19:00:00+02:00;2026-01-03T13:00:00+02:00_2026-01-03T19:00:00+02:00;2026-01-05T13:00:00+02:00_2026-01-05T19:00:00+02:00;2026-01-06T13:00:00+02:00_2026-01-06T19:00:00+02:00;2026-01-07T13:00:00+02:00_2026-01-07T19:00:00+02:00;2026-01-08T13:00:00+02:00_2026-01-08T19:00:00+02:00;2026-01-09T13:00:00+02:00_2026-01-09T19:00:00+02:00;2026-01-10T13:00:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00;2026-01-12T13:00:00+02:00_2026-01-12T19:00:00+02:00;2026-01-13T13:00:00+02:00_2026-01-13T19:00:00+02:00;2026-01-14T13:00:00+02:00_2026-01-14T19:00:00+02:00;2026-01-15T13:00:00+02:00_2026-01-15T19:00:00+02:00;2026-01-16T13:00:00+02:00_2026-01-16T19:00:00+02:00;2026-01-17T13:00:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00;2026-01-19T13:00:00+02:00_2026-01-19T19:00:00+02:00;2026-01-20T13:00:00+02:00_2026-01-20T19:00:00+02:00;2026-01-21T13:00:00+02:00_2026-01-21T19:00:00+02:00;2026-01-22T13:00:00+02:00_2026-01-22T19:00:00+02:00;2026-01-23T13:00:00+02:00_2026-01-23T19:00:00+02:00;2026-01-24T13:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-26T13:00:00+02:00_2026-01-26T19:00:00+02:00;2026-01-27T13:00:00+02:00_2026-01-27T19:00:00+02:00;2026-01-28T13:00:00+02:00_2026-01-28T19:00:00+02:00;2026-01-29T13:00:00+02:00_2026-01-29T19:00:00+02:00;2026-01-30T13:00:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-01-31T13:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-02T13:00:00+02:00_2026-02-02T19:00:00+02:00;2026-02-03T13:00:00+02:00_2026-02-03T19:00:00+02:00;2026-02-04T13:00:00+02:00_2026-02-04T19:00:00+02:00;2026-02-05T13:00:00+02:00_2026-02-05T19:00:00+02:00;2026-02-06T13:00:00+02:00_2026-02-06T19:00:00+02:00;2026-02-07T13:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-09T13:00:00+02:00_2026-02-09T19:00:00+02:00;2026-02-10T13:00:00+02:00_2026-02-10T19:00:00+02:00;2026-02-11T13:00:00+02:00_2026-02-11T19:00:00+02:00;2026-02-12T13:00:00+02:00_2026-02-12T19:00:00+02:00;2026-02-13T13:00:00+02:00_2026-02-13T19:00:00+02:00;2026-02-14T13:00:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-02-16T13:00:00+02:00_2026-02-16T19:00:00+02:00;2026-02-17T13:00:00+02:00_2026-02-17T19:00:00+02:00;2026-02-18T13:00:00+02:00_2026-02-18T19:00:00+02:00;2026-02-19T13:00:00+02:00_2026-02-19T19:00:00+02:00;2026-02-20T13:00:00+02:00_2026-02-20T19:00:00+02:00;2026-02-21T13:00:00+02:00_2026-02-21T19:00:00+02:00;2026-02-23T13:00:00+02:00_2026-02-23T19:00:00+02:00;2026-02-24T13:00:00+02:00_2026-02-24T19:00:00+02:00;2026-02-25T13:00:00+02:00_2026-02-25T19:00:00+02:00;2026-02-26T13:00:00+02:00_2026-02-26T19:00:00+02:00;2026-02-27T13:00:00+02:00_2026-02-27T19:00:00+02:00;2026-02-28T13:00:00+02:00_2026-02-28T19:00:00+02:00;2026-03-02T13:00:00+02:00_2026-03-02T19:00:00+02:00;2026-03-03T13:00:00+02:00_2026-03-03T19:00:00+02:00;2026-03-04T13:00:00+02:00_2026-03-04T19:00:00+02:00;2026-03-05T13:00:00+02:00_2026-03-05T19:00:00+02:00;2026-03-06T13:00:00+02:00_2026-03-06T19:00:00+02:00;2026-03-07T13:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00;2026-03-09T13:00:00+02:00_2026-03-09T19:00:00+02:00;2026-03-10T13:00:00+02:00_2026-03-10T19:00:00+02:00;2026-03-11T13:00:00+02:00_2026-03-11T19:00:00+02:00;2026-03-12T13:00:00+02:00_2026-03-12T19:00:00+02:00;2026-03-13T13:00:00+02:00_2026-03-13T19:00:00+02:00;2026-03-14T13:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00;2026-03-16T13:00:00+02:00_2026-03-16T19:00:00+02:00;2026-03-17T13:00:00+02:00_2026-03-17T19:00:00+02:00;2026-03-18T13:00:00+02:00_2026-03-18T19:00:00+02:00;2026-03-19T13:00:00+02:00_2026-03-19T19:00:00+02:00;2026-03-20T13:00:00+02:00_2026-03-20T19:00:00+02:00;2026-03-21T13:00:00+02:00_2026-03-21T19:00:00+02:00;2026-03-23T13:00:00+02:00_2026-03-23T19:00:00+02:00;2026-03-24T13:00:00+02:00_2026-03-24T19:00:00+02:00;2026-03-25T13:00:00+02:00_2026-03-25T19:00:00+02:00;2026-03-26T13:00:00+02:00_2026-03-26T19:00:00+02:00;2026-03-27T13:00:00+02:00_2026-03-27T19:00:00+02:00;2026-03-28T13:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00;2026-03-30T13:00:00+02:00_2026-03-30T19:00:00+02:00;2026-03-31T13:00:00+02:00_2026-03-31T19:00:00+02:00;2026-04-01T13:00:00+02:00_2026-04-01T19:00:00+02:00;2026-04-02T13:00:00+02:00_2026-04-02T19:00:00+02:00;2026-04-03T13:00:00+02:00_2026-04-03T19:00:00+02:00;2026-04-04T13:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-06T13:00:00+02:00_2026-04-06T19:00:00+02:00;2026-04-07T13:00:00+02:00_2026-04-07T19:00:00+02:00;2026-04-08T13:00:00+02:00_2026-04-08T19:00:00+02:00;2026-04-09T13:00:00+02:00_2026-04-09T19:00:00+02:00;2026-04-10T13:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T13:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-13T13:00:00+02:00_2026-04-13T19:00:00+02:00;2026-04-14T13:00:00+02:00_2026-04-14T19:00:00+02:00;2026-04-15T13:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00;2026-04-16T13:00:00+02:00_2026-04-16T19:00:00+02:00;2026-04-17T13:00:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T13:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-20T13:00:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T13:00:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T13:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T13:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T13:00:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T13:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-27T13:00:00+02:00_2026-04-27T19:00:00+02:00;2026-04-28T13:00:00+02:00_2026-04-28T19:00:00+02:00;2026-04-29T13:00:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00;2026-04-30T13:00:00+02:00_2026-04-30T19:00:00+02:00;2026-05-01T13:00:00+02:00_2026-05-01T19:00:00+02:00;2026-05-02T13:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-04T13:00:00+02:00_2026-05-04T19:00:00+02:00;2026-05-05T13:00:00+02:00_2026-05-05T19:00:00+02:00;2026-05-06T13:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00;2026-05-07T13:00:00+02:00_2026-05-07T19:00:00+02:00;2026-05-08T13:00:00+02:00_2026-05-08T19:00:00+02:00;2026-05-09T13:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-11T13:00:00+02:00_2026-05-11T19:00:00+02:00;2026-05-12T13:00:00+02:00_2026-05-12T19:00:00+02:00;2026-05-13T13:00:00+02:00_2026-05-13T19:00:00+02:00;2026-05-14T13:00:00+02:00_2026-05-14T19:00:00+02:00;2026-05-15T13:00:00+02:00_2026-05-15T19:00:00+02:00;2026-05-16T13:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-18T13:00:00+02:00_2026-05-18T19:00:00+02:00;2026-05-19T13:00:00+02:00_2026-05-19T19:00:00+02:00;2026-05-20T13:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T13:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T13:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T13:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-25T13:00:00+02:00_2026-05-25T19:00:00+02:00;2026-05-26T13:00:00+02:00_2026-05-26T19:00:00+02:00;2026-05-27T13:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-05-28T13:00:00+02:00_2026-05-28T19:00:00+02:00;2026-05-29T13:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T13:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-06-01T13:00:00+02:00_2026-06-01T19:00:00+02:00;2026-06-02T13:00:00+02:00_2026-06-02T19:00:00+02:00;2026-06-03T13:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T13:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T13:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T13:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-08T13:00:00+02:00_2026-06-08T19:00:00+02:00;2026-06-09T13:00:00+02:00_2026-06-09T19:00:00+02:00;2026-06-10T13:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T13:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T13:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T13:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-15T13:00:00+02:00_2026-06-15T19:00:00+02:00;2026-06-16T13:00:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00;2026-06-17T13:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T13:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T13:00:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00;2026-06-20T13:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00;2026-06-22T13:00:00+02:00_2026-06-22T19:00:00+02:00;2026-06-23T13:00:00+02:00_2026-06-23T19:00:00+02:00;2026-06-24T13:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00;2026-06-25T13:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T13:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00;2026-06-27T13:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00;2026-06-29T13:00:00+02:00_2026-06-29T19:00:00+02:00;2026-06-30T13:00:00+02:00_2026-06-30T19:00:00+02:00;2026-07-01T13:00:00+02:00_2026-07-01T19:00:00+02:00;2026-07-02T13:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T13:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00;2026-07-04T13:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-06T13:00:00+02:00_2026-07-06T19:00:00+02:00;2026-07-07T13:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T13:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T13:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T13:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00;2026-07-13T13:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-14T13:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-15T13:00:00+02:00_2026-07-15T19:00:00+02:00;2026-07-16T13:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00;2026-07-17T13:00:00+02:00_2026-07-17T19:00:00+02:00;2026-07-18T13:00:00+02:00_2026-07-18T19:00:00+02:00;2026-07-20T13:00:00+02:00_2026-07-20T19:00:00+02:00;2026-07-21T13:00:00+02:00_2026-07-21T19:00:00+02:00;2026-07-22T13:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00;2026-07-23T13:00:00+02:00_2026-07-23T19:00:00+02:00;2026-07-24T13:00:00+02:00_2026-07-24T19:00:00+02:00;2026-07-25T13:00:00+02:00_2026-07-25T19:00:00+02:00;2026-07-27T13:00:00+02:00_2026-07-27T19:00:00+02:00;2026-07-28T13:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00;2026-07-29T13:00:00+02:00_2026-07-29T19:00:00+02:00;2026-07-30T13:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00;2026-07-31T13:00:00+02:00_2026-07-31T19:00:00+02:00;2026-08-01T13:00:00+02:00_2026-08-01T19:00:00+02:00;2026-08-03T13:00:00+02:00_2026-08-03T19:00:00+02:00;2026-08-04T13:00:00+02:00_2026-08-04T19:00:00+02:00;2026-08-05T13:00:00+02:00_2026-08-05T19:00:00+02:00;2026-08-06T13:00:00+02:00_2026-08-06T19:00:00+02:00;2026-08-07T13:00:00+02:00_2026-08-07T19:00:00+02:00;2026-08-08T13:00:00+02:00_2026-08-08T19:00:00+02:00;2026-08-10T13:00:00+02:00_2026-08-10T19:00:00+02:00;2026-08-11T13:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00;2026-08-12T13:00:00+02:00_2026-08-12T19:00:00+02:00;2026-08-13T13:00:00+02:00_2026-08-13T19:00:00+02:00;2026-08-14T13:00:00+02:00_2026-08-14T19:00:00+02:00;2026-08-15T13:00:00+02:00_2026-08-15T19:00:00+02:00;2026-08-17T13:00:00+02:00_2026-08-17T19:00:00+02:00;2026-08-18T13:00:00+02:00_2026-08-18T19:00:00+02:00;2026-08-19T13:00:00+02:00_2026-08-19T19:00:00+02:00;2026-08-20T13:00:00+02:00_2026-08-20T19:00:00+02:00;2026-08-21T13:00:00+02:00_2026-08-21T19:00:00+02:00;2026-08-22T13:00:00+02:00_2026-08-22T19:00:00+02:00;2026-08-24T13:00:00+02:00_2026-08-24T19:00:00+02:00;2026-08-25T13:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00;2026-08-26T13:00:00+02:00_2026-08-26T19:00:00+02:00;2026-08-27T13:00:00+02:00_2026-08-27T19:00:00+02:00;2026-08-28T13:00:00+02:00_2026-08-28T19:00:00+02:00;2026-08-29T13:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00;2026-08-31T13:00:00+02:00_2026-08-31T19:00:00+02:00;2026-09-01T13:00:00+02:00_2026-09-01T19:00:00+02:00;2026-09-02T13:00:00+02:00_2026-09-02T19:00:00+02:00;2026-09-03T13:00:00+02:00_2026-09-03T19:00:00+02:00;2026-09-04T13:00:00+02:00_2026-09-04T19:00:00+02:00;2026-09-05T13:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-07T13:00:00+02:00_2026-09-07T19:00:00+02:00;2026-09-08T13:00:00+02:00_2026-09-08T19:00:00+02:00;2026-09-09T13:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-10T13:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T13:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T13:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-14T13:00:00+02:00_2026-09-14T19:00:00+02:00;2026-09-15T13:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T13:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T13:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T13:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T13:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-21T13:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-22T13:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T13:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T13:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T13:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T13:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-28T13:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-29T13:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00;2026-09-30T13:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-01T13:00:00+02:00_2026-10-01T19:00:00+02:00;2026-10-02T13:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T13:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00;2026-10-05T13:00:00+02:00_2026-10-05T19:00:00+02:00;2026-10-06T13:00:00+02:00_2026-10-06T19:00:00+02:00;2026-10-07T13:00:00+02:00_2026-10-07T19:00:00+02:00;2026-10-08T13:00:00+02:00_2026-10-08T19:00:00+02:00;2026-10-09T13:00:00+02:00_2026-10-09T19:00:00+02:00;2026-10-10T13:00:00+02:00_2026-10-10T19:00:00+02:00;2026-10-12T13:00:00+02:00_2026-10-12T19:00:00+02:00;2026-10-13T13:00:00+02:00_2026-10-13T19:00:00+02:00;2026-10-14T13:00:00+02:00_2026-10-14T19:00:00+02:00;2026-10-15T13:00:00+02:00_2026-10-15T19:00:00+02:00;2026-10-16T13:00:00+02:00_2026-10-16T19:00:00+02:00;2026-10-17T13:00:00+02:00_2026-10-17T19:00:00+02:00;2026-10-19T13:00:00+02:00_2026-10-19T19:00:00+02:00;2026-10-20T13:00:00+02:00_2026-10-20T19:00:00+02:00;2026-10-21T13:00:00+02:00_2026-10-21T19:00:00+02:00;2026-10-22T13:00:00+02:00_2026-10-22T19:00:00+02:00;2026-10-23T13:00:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00;2026-10-24T13:00:00+02:00_2026-10-24T19:00:00+02:00;2026-10-26T13:00:00+02:00_2026-10-26T19:00:00+02:00;2026-10-27T13:00:00+02:00_2026-10-27T19:00:00+02:00;2026-10-28T13:00:00+02:00_2026-10-28T19:00:00+02:00;2026-10-29T13:00:00+02:00_2026-10-29T19:00:00+02:00;2026-10-30T13:00:00+02:00_2026-10-30T19:00:00+02:00;2026-10-31T13:00:00+02:00_2026-10-31T19:00:00+02:00;2026-11-02T13:00:00+02:00_2026-11-02T19:00:00+02:00;2026-11-03T13:00:00+02:00_2026-11-03T19:00:00+02:00;2026-11-04T13:00:00+02:00_2026-11-04T19:00:00+02:00;2026-11-05T13:00:00+02:00_2026-11-05T19:00:00+02:00;2026-11-06T13:00:00+02:00_2026-11-06T19:00:00+02:00;2026-11-07T13:00:00+02:00_2026-11-07T19:00:00+02:00;2026-11-09T13:00:00+02:00_2026-11-09T19:00:00+02:00;2026-11-10T13:00:00+02:00_2026-11-10T19:00:00+02:00;2026-11-11T13:00:00+02:00_2026-11-11T19:00:00+02:00;2026-11-12T13:00:00+02:00_2026-11-12T19:00:00+02:00;2026-11-13T13:00:00+02:00_2026-11-13T19:00:00+02:00;2026-11-14T13:00:00+02:00_2026-11-14T19:00:00+02:00;2026-11-16T13:00:00+02:00_2026-11-16T19:00:00+02:00;2026-11-17T13:00:00+02:00_2026-11-17T19:00:00+02:00;2026-11-18T13:00:00+02:00_2026-11-18T19:00:00+02:00;2026-11-19T13:00:00+02:00_2026-11-19T19:00:00+02:00;2026-11-20T13:00:00+02:00_2026-11-20T19:00:00+02:00;2026-11-21T13:00:00+02:00_2026-11-21T19:00:00+02:00;2026-11-23T13:00:00+02:00_2026-11-23T19:00:00+02:00;2026-11-24T13:00:00+02:00_2026-11-24T19:00:00+02:00;2026-11-25T13:00:00+02:00_2026-11-25T19:00:00+02:00;2026-11-26T13:00:00+02:00_2026-11-26T19:00:00+02:00;2026-11-27T13:00:00+02:00_2026-11-27T19:00:00+02:00;2026-11-28T13:00:00+02:00_2026-11-28T19:00:00+02:00;2026-11-30T13:00:00+02:00_2026-11-30T19:00:00+02:00;2026-12-01T13:00:00+02:00_2026-12-01T19:00:00+02:00;2026-12-02T13:00:00+02:00_2026-12-02T19:00:00+02:00;2026-12-03T13:00:00+02:00_2026-12-03T19:00:00+02:00;2026-12-04T13:00:00+02:00_2026-12-04T19:00:00+02:00;2026-12-05T13:00:00+02:00_2026-12-05T19:00:00+02:00;2026-12-07T13:00:00+02:00_2026-12-07T19:00:00+02:00;2026-12-08T13:00:00+02:00_2026-12-08T19:00:00+02:00;2026-12-09T13:00:00+02:00_2026-12-09T19:00:00+02:00;2026-12-10T13:00:00+02:00_2026-12-10T19:00:00+02:00;2026-12-11T13:00:00+02:00_2026-12-11T19:00:00+02:00;2026-12-12T13:00:00+02:00_2026-12-12T19:00:00+02:00;2026-12-14T13:00:00+02:00_2026-12-14T19:00:00+02:00;2026-12-15T13:00:00+02:00_2026-12-15T19:00:00+02:00;2026-12-16T13:00:00+02:00_2026-12-16T19:00:00+02:00;2026-12-17T13:00:00+02:00_2026-12-17T19:00:00+02:00;2026-12-18T13:00:00+02:00_2026-12-18T19:00:00+02:00;2026-12-19T13:00:00+02:00_2026-12-19T19:00:00+02:00;2026-12-21T13:00:00+02:00_2026-12-21T19:00:00+02:00;2026-12-22T13:00:00+02:00_2026-12-22T19:00:00+02:00;2026-12-23T13:00:00+02:00_2026-12-23T19:00:00+02:00;2026-12-24T13:00:00+02:00_2026-12-24T19:00:00+02:00;2026-12-25T13:00:00+02:00_2026-12-25T19:00:00+02:00;2026-12-26T13:00:00+02:00_2026-12-26T19:00:00+02:00;2026-12-28T13:00:00+02:00_2026-12-28T19:00:00+02:00;2026-12-29T13:00:00+02:00_2026-12-29T19:00:00+02:00;2026-12-30T13:00:00+02:00_2026-12-30T19:00:00+02:00;2026-12-31T13:00:00+02:00_2026-12-31T19:00:00+02:00;2027-01-01T13:00:00+02:00_2027-01-01T19:00:00+02:00;2027-01-02T13:00:00+02:00_2027-01-02T19:00:00+02:00
Modeethandicap c’est possible 26, rue Ourcq 75019 Paris
https://www.instagram.com/mode.et.handicap +33670084480 modeethandicap1@orange.fr
Afficher la carte du lieu Modeethandicap c’est possible et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 23 juin 2026
- Le football à travers le temps : expos photos à la Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique Paris 23 juin 2026
- Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS 23 juin 2026
- Café-débat : maternités SOR Paris 23 juin 2026
- Restitution – En son(s) quartier 2025-2026 : le Fabuleux Bureau des Sons Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris 23 juin 2026