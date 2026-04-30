DAL SASSO & SHEKINAH RODZ OCTET Le Baiser Salé Paris

Avec The Spirit of 3, Christophe Dal Sasso en collaboration avec la saxophoniste/chanteuse américaine Shekinah Rodz, nous amène là où ne l’attendait pas, quoi que le compositeur insatiable ne s’égare jamais trop loin de ses amours premières, le jazz et le répertoire classique.

Riche de ses écritures passées pour des big band, des chœurs ou des orchestrations symphoniques, il signe là un répertoire aussi profond que festif, au croisement des rythmes méditerranéens, africains et indiens.

Trois, encore. Chiffre décidément fondamental qui vient exalter tout ce que nous avons de binaire, nos bras, nos yeux, nos oreilles et jusqu’aux battements de nos cœurs. Trois, pour dire la naissance, la vie, la mort. Mais surtout la vie ! Alors, la transe fut…

L’intuition a ceci de fantastique qu’il lui arrive souvent de voir juste…

«SPIRIT OF 3».

Le samedi 26 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

Le samedi 26 septembre 2026

de 21h00 à 22h30

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

Le vendredi 25 septembre 2026

de 21h00 à 22h30

payant Tarif Reduit : 13 EUR

Tarif sur place : 33 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif Web : 28 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T20:30:00+02:00;2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T22:30:00+02:00;2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T20:30:00+02:00;2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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