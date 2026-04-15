Arbois

Dalidaaa Festival Les Souterraines

10 rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 21:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Festival les Souterraines, théâtre.

Une émission de radio hebdomadaire Et avec votre esprit , s’apprête à rendre hommage à Dalida. L’animateur accueille une biographe pour un ouvrage qui propose un

éclairage inédit sur l’iconique chanteuse, mais rien ne se passe comme prévu…

C’est à- dire que tout foire ils sont dépassés, ils débordent… ça déborde, ça grince, ça dérape, et c’est jubilatoire.

Une émission qui ne veut pas se terminer. Une voix qui refuse de se taire Dalidaaaaa !

Euh…

Quand la radio perd le contrôle… et que le mythe reprend la parole… Strass, paillettes, chansons, rires et larmes sont forcément au rendez-vous. .

10 rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dalidaaa Festival Les Souterraines

L’événement Dalidaaa Festival Les Souterraines Arbois a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA