Dalidaaa Festival Les Souterraines Arbois
Dalidaaa Festival Les Souterraines Arbois mercredi 27 mai 2026.
Arbois
Dalidaaa Festival Les Souterraines
10 rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27 21:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Festival les Souterraines, théâtre.
Une émission de radio hebdomadaire Et avec votre esprit , s’apprête à rendre hommage à Dalida. L’animateur accueille une biographe pour un ouvrage qui propose un
éclairage inédit sur l’iconique chanteuse, mais rien ne se passe comme prévu…
C’est à- dire que tout foire ils sont dépassés, ils débordent… ça déborde, ça grince, ça dérape, et c’est jubilatoire.
Une émission qui ne veut pas se terminer. Une voix qui refuse de se taire Dalidaaaaa !
Euh…
Quand la radio perd le contrôle… et que le mythe reprend la parole… Strass, paillettes, chansons, rires et larmes sont forcément au rendez-vous. .
10 rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dalidaaa Festival Les Souterraines
L’événement Dalidaaa Festival Les Souterraines Arbois a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Arbois (Jura)
- Aimer pour ne pas jeter Boutique Crush Arbois 22 avril 2026
- The True Cost Le Grand Théâtre de Poche Arbois 23 avril 2026
- RiverBlue Le Grand Théâtre de Poche Arbois 24 avril 2026
- De ferme en ferme au Coeur du Jura Arbois 25 avril 2026
- Crush + Anita Kirppis Studio Crush Arbois 25 avril 2026