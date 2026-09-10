DALIDAAAAA ! EUH… LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DALIDAAAAA ! EUH…

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 21:00:00

fin : 2026-11-07 21:45:00

Date(s) :

2026-11-04

Une émission de radio hebdomadaire Et avec votre esprit, s’apprête à rendre hommage à Dalida.

L’animateur accueille une biographe qui propose un éclairage inédit sur l’iconique chanteuse, mais rien ne se passe comme prévu… Ils sont dépassés, ils débordent, ça déborde , ça grince, ça dérape et c’est jubilatoire.

Une émission qui ne veut pas se terminer. Une voix qui refuse de se taire. Quand la radio perd le contrôle et que le mythe reprend la parole… Strass, paillettes, chansons, rires et larmes sont forcément au rendez-vous. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

A weekly radio show called *Et avec votre esprit* is set to pay tribute to Dalida.

L’événement DALIDAAAAA ! EUH… Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE