« Dalloway » au cinéma à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

– de 14 ans

Début : Vendredi 2025-10-17

2025-10-17

1h 50min | Drame, Science Fiction, Thriller De Yann Gozlan

Avec Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen

Clarissa, romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son

assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d’un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menace réelle ou délire paranoïaque ? 4 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

