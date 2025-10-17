« Dalloway » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
« Dalloway » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 17 octobre 2025.
« Dalloway » au cinéma à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
– de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
1h 50min | Drame, Science Fiction, Thriller De Yann Gozlan
Avec Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
Clarissa, romancière en mal d’inspiration, rejoint une résidence d’artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son
assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l’aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d’un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menace réelle ou délire paranoïaque ? 4 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
English :
1h 50min | Drama, Science Fiction, Thriller By Yann Gozlan
With Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
German :
1h 50min | Drama, Science Fiction, Thriller Von Yann Gozlan
Mit Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
Italiano :
1h 50min | Drammatico, Fantascienza, Thriller Di Yann Gozlan
Interpreti: Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
Espanol :
1h 50min | Drama, Ciencia Ficción, Suspense Por Yann Gozlan
Protagonistas Cécile de France, Mylène Farmer, Lars Mikkelsen
L’événement « Dalloway » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-09-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)