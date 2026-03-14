D’AMOUR DE THOMAS LEBRUN CCN DE TOURS

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

RadioLove un voyage chanté et dansé à travers 100 ans de chansons d’amour, célébrant avec humour la diversité, l’acceptation et le vivre-ensemble.

Bienvenue sur RadioLove, un spectacle chanté et dansé qui traverse cent ans de chansons d’amour, du music-hall aux tubes des années 90 jusqu’aux sons d’aujourd’hui. Avec humour, tendresse et énergie, quatre interprètes embarquent le public dans un voyage à travers les multiples visages de l’amour premiers émois, doutes, romances, différences et acceptation de soi.

En mêlant chorégraphies, jeux de rôle, playback et poésie, Thomas Lebrun aborde aussi des thèmes essentiels comme le harcèlement scolaire ou le rejet de la différence. À travers le regard joyeux et sensible de l’amour, il célèbre la diversité et l’unicité de chacun.

Un spectacle touchant et intelligent à partager en famille, qui rappelle qu’aimer, c’est aussi apprendre à comprendre, respecter et accueillir l’autre

Dès 7 ans. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RadioLove: a singing and dancing journey through 100 years of love songs, celebrating diversity, acceptance and living together with humor.

L’événement D’AMOUR DE THOMAS LEBRUN CCN DE TOURS Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34