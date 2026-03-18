SOIRÉE LOUPS-GAROUS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

AAHOU ! Loups-Garous vous attend dans l’ombre. Bibliothécaire pro du suspense pour vous guider… ou pas !

AAHOUUU ! Le jeu Loups-Garous (éd. Thiercelieux) vous attend, tapis dans l’ombre. Pour éviter de vous faire dévorer dès le premier tour, une bibliothécaire experte en suspense vous guide… mais qui sait ce qui pourrait vous arriver ? .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

AAHOU! Werewolves await you in the shadows. Professional suspense librarian to guide you? or not!

L’événement SOIRÉE LOUPS-GAROUS Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34