JEU DE PISTE L’AFFAIRE DES PAGES DISPARUES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-17

Un dossier secret attend d’être découvert ! Jeu de piste dans les médiathèques de l’Agglo, énigmes et esprit d’équipe.

La médiathèque cache un dossier confidentiel classé secret. Un agent mystérieux a laissé une série d’énigmes pour mettre à l’épreuve celles et ceux qui tenteront d’y accéder. Observez, réfléchissez et faites preuve d’esprit d’équipe pour dévoiler la vérité soigneusement dissimulée.

Le réseau des médiathèques de l’Agglo organise son grand jeu de piste dans les communes d’Alignan-du-Vent, Coulobres, Lignan-sur-Orb, Sauvian, Servian et Villeneuve-lès-Béziers.

Dès 6 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

A secret file waiting to be discovered! Scavenger hunt in the Agglo?s media libraries, with enigmas and team spirit.

L’événement JEU DE PISTE L’AFFAIRE DES PAGES DISPARUES Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34