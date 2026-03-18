EXPOSITION INTERACTIVE QUI A DÉROBÉ L’OMORTO?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-17

Une toile d’Omorto disparait au Musée national du Brésil. Devenez enquêteur à Rio via tablette et casque.

Lors de l’inauguration d’une rétrospective consacrée à Omorto au Musée national du Brésil, une toile prêtée par le Louvre disparaît mystérieusement.

Les autorités françaises dépêchent l’enquêteur Séraphin Limier à Rio, accompagné d’un jeune stagiaire.

Avec votre tablette et votre casque audio, vous recevez les consignes du commissaire pour résoudre l’affaire…

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu.

Dès 10 ans. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

A painting by Omorto disappears from the Brazilian National Museum. Become an investigator in Rio via tablet and headset.

L’événement EXPOSITION INTERACTIVE QUI A DÉROBÉ L’OMORTO? Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34