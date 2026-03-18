LA QUINZAINE DU JEU

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-17

Pour sa 14ᵉ édition, La Quinzaine du jeu transforme la médiathèque en scène de crime. Détectives, à vous de jouer !

Le festival La Quinzaine du jeu est désormais un rendez-vous incontournable à la MAM. Pour cette 14ᵉ édition, la médiathèque se transforme en véritable scène de crime et invite les détectives en herbe — Sherlock Holmes, Enola Holmes, Inspecteur Gadget ou Miss Marple — à mener l’enquête. Saurez-vous percer les mystères de la médiathèque ? .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

For its 14th edition, La Quinzaine du jeu turns the media library into a crime scene. Detectives, it’s your turn to play!

L’événement LA QUINZAINE DU JEU Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34