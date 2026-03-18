EXPOSITION LES FABLES DE LA FONTAINE EN LEGO

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-04-17

Les fables de Jean de La Fontaine prennent vie en briques colorées dans une expo ludique et immersive.

Découvrir le patrimoine littéraire en s’amusant telle est l’ambition de cette exposition qui met en scène l’œuvre de Jean de La Fontaine, célèbre conteur et fabuliste du XVIIᵉ siècle, à travers plus d’un million de petites briques colorées.

Tableaux en volume, sculptures animalières grandeur nature, saynètes narratives et espace participatif dédié à la construction composent un parcours qui invite petits et grands à explorer ces fables sous un angle créatif, immersif et contemporain.

Histoire en Briques® est un concept muséographique conçu par Épicure Studio. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Jean de La Fontaine’s fables come to life in colorful bricks in a fun, immersive exhibition.

L’événement EXPOSITION LES FABLES DE LA FONTAINE EN LEGO Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34