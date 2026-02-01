UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nevers

Danakil + 1ère Partie Café Charbon Nevers Nevers

jeudi 3 décembre 2026 · Café Charbon Nevers · Nevers

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Café Charbon Nevers
Adresse
10 Rue Mademoiselle Bourgeois
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
27 27 27 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nevers

Danakil + 1ère Partie

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03 22:00:00

Date(s) :
2026-12-03

Parti d’un rêve d’ado dans les années 2000, le collectif roots et engagé Danakil est aujourd’hui une référence, un groupe qui a traversé les générations à coup de chansons empreintes de liberté scandées comme des hymnes dans les plus grandes salles de l’hexagone et dans les festivals d’Europe.

C’est au fil des années que Danakil s’est affranchi de son étiquette de groupe de reggae pour passer dans le registre des musiques populaires françaises grâce à des morceaux devenus des classiques traversant les générations. Des millions de stream, un enchaînement de dates dans les Zéniths et les festivals… Tout ça n’entache en rien leur simplicité, marque de fabrique qui leur permet de tisser un lien indéfectible avec leur public. Une ambiance singulière frappé du sceau de l’indépendance et du militantisme.

Le rythme est là, les mélodies aussi, le groove, lui, est naturel. En avril 2025, la réédition surprise de leur album ‘Demain peut-être’ offre aux fans une réinvention unique d’une galette déjà diablement efficace avec nombre d’invités Clinton Fearon, Taïro, Flavia Coelho, Yaniss Odua…   .

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25  contact@cafe-charbon-nevers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danakil + 1ère Partie

L’événement Danakil + 1ère Partie Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cap Grand Nevers

À voir aussi à Nevers (Nièvre)