Danakil + 1ère Partie Café Charbon Nevers Nevers

Informations pratiques

Nevers

Danakil + 1ère Partie

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 22:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Parti d’un rêve d’ado dans les années 2000, le collectif roots et engagé Danakil est aujourd’hui une référence, un groupe qui a traversé les générations à coup de chansons empreintes de liberté scandées comme des hymnes dans les plus grandes salles de l’hexagone et dans les festivals d’Europe.

C’est au fil des années que Danakil s’est affranchi de son étiquette de groupe de reggae pour passer dans le registre des musiques populaires françaises grâce à des morceaux devenus des classiques traversant les générations. Des millions de stream, un enchaînement de dates dans les Zéniths et les festivals… Tout ça n’entache en rien leur simplicité, marque de fabrique qui leur permet de tisser un lien indéfectible avec leur public. Une ambiance singulière frappé du sceau de l’indépendance et du militantisme.

Le rythme est là, les mélodies aussi, le groove, lui, est naturel. En avril 2025, la réédition surprise de leur album ‘Demain peut-être’ offre aux fans une réinvention unique d’une galette déjà diablement efficace avec nombre d’invités Clinton Fearon, Taïro, Flavia Coelho, Yaniss Odua… .

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

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English : Danakil + 1ère Partie

L’événement Danakil + 1ère Partie Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cap Grand Nevers