DANAKIL Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

DANAKIL

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05 01:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Depuis plus de deux décennies, Danakil s’impose comme le groupe incontournable et militant de la scène reggae française indépendante. Né en 2000 à Marly-le-Roi, ce rêve d’adolescents a traversé les frontières. Des cafés-concerts aux plus grands Zéniths, le collectif a bâti sa légende sur la route, porté par une musique métissée et des textes engagés.

Indépendants dans l’âme, ils fondent en 2011 Baco Music, une structure devenue référence. De leur reprise vibrante d’Edith Piaf dans les plus prestigieuses scènes parisiennes jusqu’aux concerts sur les plateaux de Bamako, Danakil continue, après 26 ans, de fédérer un large public autour de ses vibrations roots, authentiques, humanistes et fédératrices… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English :

L’événement DANAKIL Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX