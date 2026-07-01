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Dançar al País 2026 Balètis trads, Place Jean Jaurès, Castres (81), Castres

jeudi 23 juillet 2026 · Place Jean Jaurès, Castres (81) · Castres

Dançar al País 2026 Balètis trads, Place Jean Jaurès, Castres (81), Castres

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Place Jean Jaurès, Castres (81)
Adresse
Place Jean Jaurès, 81100 Castres, France
Ville
81100 Castres
Département
Tarn
Tarif
Gratuit

Dançar al País 2026 Balètis trads Jeudi 23 juillet, 19h00 Place Jean Jaurès, Castres (81) Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00

Dançar al País 2026,balèti trad de l’été

avec Zamic

le jeudi 23 juillet, 19h/20h30, Castres, place Jean Jaurès

L’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn, le Centre Cultural Occitan d’Albigés et le Centre Occitan del País Castrés vous donnent rendez-vous tout l’été au fil de huit soirées de bal …

source: Dançar al País 2026 Balètis trads – AgendaTrad

Place Jean Jaurès, Castres (81) Place Jean Jaurès, 81100 Castres, France Castres 81100 Saint-Jean Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/dancar-al-pais-2026-baletis-trads.fdhs89hc »}]
avec Zamic baltrad balfolk

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