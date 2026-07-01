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Dançar al País 2026 Balètis trads, Place Jean Jaurès, Castres (81), Castres

jeudi 6 août 2026 · Place Jean Jaurès, Castres (81) · Castres

Dançar al País 2026 Balètis trads, Place Jean Jaurès, Castres (81), Castres

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Place Jean Jaurès, Castres (81)
Adresse
Place Jean Jaurès, 81100 Castres, France
Ville
81100 Castres
Département
Tarn
Tarif
Gratuit

Dançar al País 2026 Balètis trads Jeudi 6 août, 19h00 Place Jean Jaurès, Castres (81) Tarn

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T20:30:00+02:00

Dançar al País 2026,balèti trad de l’été

avec L’Estela

le jeudi 6 août, 19h/20h30, Castres, place Jean Jaurès

L’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn, le Centre Cultural Occitan d’Albigés et le Centre Occitan del País Castrés vous donnent rendez-vous tout l’été au fil de huit soirées de bal t…

source: Dançar al País 2026 Balètis trads – AgendaTrad

Place Jean Jaurès, Castres (81) Place Jean Jaurès, 81100 Castres, France Castres 81100 Saint-Jean Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-08/dancar-al-pais-2026-baletis-trads.qytcrkws »}]
avec L’Estela baltrad balfolk

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