Dance Floor avec Rafael Becker Phalsbourg
Dance Floor avec Rafael Becker Phalsbourg samedi 1 août 2026.
Phalsbourg
Dance Floor avec Rafael Becker
Place d’Armes Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Festival de Théâtre de Phalsbourg Soirée Dance Floor avec le DJ International Rafael Becker. Gratuit.Tout public
0 .
Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com
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English :
Phalsbourg Theater Festival Dance Floor Night with international DJ Rafael Becker. Free.
L’événement Dance Floor avec Rafael Becker Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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