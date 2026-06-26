Phalsbourg

Dance Floor avec Rafael Becker

Place d’Armes Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Festival de Théâtre de Phalsbourg Soirée Dance Floor avec le DJ International Rafael Becker. Gratuit.Tout public

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Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 afec57370@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival Dance Floor Night with international DJ Rafael Becker. Free.

L’événement Dance Floor avec Rafael Becker Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG