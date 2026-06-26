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Dance Floor avec Rafael Becker Phalsbourg

Dance Floor avec Rafael Becker Phalsbourg samedi 1 août 2026.

Adresse
Place d'Armes
Ville
57370 Phalsbourg
Département
Moselle
Début
samedi 1 août 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Tarif
0 Gratuit

Phalsbourg

Dance Floor avec Rafael Becker

Place d’Armes Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Festival de Théâtre de Phalsbourg Soirée Dance Floor avec le DJ International Rafael Becker. Gratuit.Tout public
0  .

Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42  afec57370@gmail.com

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English :

Phalsbourg Theater Festival Dance Floor Night with international DJ Rafael Becker. Free.

L’événement Dance Floor avec Rafael Becker Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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