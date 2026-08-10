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AGENDA · Arles

Dancing Party Dj Flacko à Croisière Croisière, Croisière Arles

samedi 15 août 2026 · Croisière, Croisière · Arles

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
23:00:00
Lieu
Croisière, Croisière
Adresse
65 boulevard Emile Combes
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Arles

Dancing Party Dj Flacko à Croisière

Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026 de 23h à 2h. Croisière, Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 23:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Préparez-vous pour une expérience festive hors du commun à Arles !

Embarquez pour une soirée mémorable avec Dancing Party Dj Flacko à Croisière . Cet événement unique vous promet une ambiance électrique.
Originaire du Sud de la France, Flacko enchaîne les sets où afro, hip-hop, R&B et influences caribéennes se rencontrent pour faire vibrer le dancefloor. Entre Marseille, Montpellier, Toulouse et ses résidences à l’Antirouille, il débarque chez nous avec une seule mission faire monter la température.

Buvette et guinguette sur place
DJ set dès 23h00   .

Croisière, Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@croisiere-arles.fr

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English :

Get ready for an extraordinary festive experience in Arles!

Set sail for a memorable evening with “Dancing Party DJ Flacko on a Cruise.” This one-of-a-kind event promises an electric atmosphere.

L’événement Dancing Party Dj Flacko à Croisière Arles a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme d’Arles

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