Dancing Party Dj Flacko à Croisière Croisière, Croisière Arles
samedi 15 août 2026 · Croisière, Croisière · Arles
Informations pratiques
Arles
Dancing Party Dj Flacko à Croisière
Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026 de 23h à 2h. Croisière, Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 23:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Préparez-vous pour une expérience festive hors du commun à Arles !
Embarquez pour une soirée mémorable avec Dancing Party Dj Flacko à Croisière . Cet événement unique vous promet une ambiance électrique.
Originaire du Sud de la France, Flacko enchaîne les sets où afro, hip-hop, R&B et influences caribéennes se rencontrent pour faire vibrer le dancefloor. Entre Marseille, Montpellier, Toulouse et ses résidences à l’Antirouille, il débarque chez nous avec une seule mission faire monter la température.
Buvette et guinguette sur place
DJ set dès 23h00 .
Croisière, Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr
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English :
Get ready for an extraordinary festive experience in Arles!
Set sail for a memorable evening with “Dancing Party DJ Flacko on a Cruise.” This one-of-a-kind event promises an electric atmosphere.
L’événement Dancing Party Dj Flacko à Croisière Arles a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme d’Arles
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