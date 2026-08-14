Dancing Party Dj Flacko à Croisière Croisière, Croisière, 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles
samedi 15 août 2026 · Croisière, Croisière, 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles · Arles
Informations pratiques
Arles
Dancing Party Dj Flacko à Croisière
Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026 de 23h à 2h. Croisière, Croisière, 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 23:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Embarquez pour la Dancing Party Dj Flacko à Croisière ! Profitez d’une soirée dansante et d’un concert exceptionnel à Arles. Prêts pour faire la fête ?
Originaire du Sud de la France, Flacko enchaîne les sets où afro, hip-hop, R&B et influences caribéennes se rencontrent pour faire vibrer le dancefloor. Entre Marseille, Montpellier, Toulouse et ses résidences à l’Antirouille, il débarque chez nous avec une seule mission faire monter la température.
Buvette et guinguette sur place
DJ set dès 23h00 .
Croisière, Croisière, 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@croisiere-arles.fr
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English :
Come join the Dancing Party with DJ Flacko at Croisière! Enjoy a night of dancing and an exceptional concert in Arles. Ready to party?
L’événement Dancing Party Dj Flacko à Croisière Arles a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme d’Arles
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