Dancing with Bob : Rauschenberg, Brown et Cunningham Onstage réunit deux œuvres où la danse se mesure à l’imaginaire de l’artiste plasticien Robert Rauschenberg et en sort décuplée. Avec Set & Reset (1983), Trisha Brown pousse son écriture à un degré de liberté rare : un mouvement qui glisse, se déplie, se détourne, comme si les corps improvisaient à l’intérieur d’une structure invisible. Les danseurs se frôlent, se perdent, se retrouvent, portés par une circulation continue qui fait vaciller les repères, et donne chair à un mouvement perpétuel d’une beauté infinie.. Cette pièce achève le cycle qu’elle a nommé « Structures moléculaires instables ». Les transparences, les images mouvantes et les costumes conçus par Rauschenberg ainsi que la musique de Laurie Anderson amplifient cette sensation d’élan permanent, emblématique d’une post modern dance qui fait de la liberté une méthode de composition

À l’inverse, Travelogue (1977) surgit comme un objet follement décalé dans l’œuvre de Merce Cunningham : une pièce traversée par l’esprit du vaudeville et de la comédie musicale, où accessoires improbables, situations absurdes et humour surréaliste viennent bousculer la rigueur de son écriture. John Cage y compose un paysage sonore fragmenté, tandis que Rauschenberg peuple la scène d’objets et de couleurs qui font basculer la danse du côté du théâtre burlesque.

Réunies pour célébrer le centenaire de « Bob » Rauschenberg, ces deux pièces dévoilent une scène devenue laboratoire, où la danse s’invente au contact des arts visuels et de la musique, où l’audace reste le moteur de tout, et la scène se transforme en terrain de jeu joyeusement expérimental.

Agnès Izrine

Durée : 1h15 avec entracte

Catégorie :

Danse

Deux pièces cultes, deux écritures radicales, un même souffle d’invention : Entre l’élan libre de Set & Reset et le vaudeville surréaliste de Travelogue, Dancing with Bob : Rauschenberg, Brown et Cunningham Onstage réunit deux chefs-d’œuvre de l’avant garde américaine. Images mouvantes, humour décalé, virtuosité réjouissante : une soirée qui ouvre grand les portes de l’imaginaire et célèbre une avant garde toujours vive.

Du jeudi 08 avril 2027 au vendredi 16 avril 2027 :

dimanche

de 16h00 à 17h15

samedi

de 18h00 à 19h15

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h15

jeudi

de 19h00 à 20h15

payant

De 17 à 45 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-08T22:00:00+02:00

fin : 2027-04-17T00:15:00+02:00

Date(s) : 2027-04-08T19:00:00+02:00_2027-04-08T20:15:00+02:00;2027-04-09T20:00:00+02:00_2027-04-09T21:15:00+02:00;2027-04-10T18:00:00+02:00_2027-04-10T19:15:00+02:00;2027-04-11T16:00:00+02:00_2027-04-11T17:15:00+02:00;2027-04-13T20:00:00+02:00_2027-04-13T21:15:00+02:00;2027-04-14T20:00:00+02:00_2027-04-14T21:15:00+02:00;2027-04-15T19:00:00+02:00_2027-04-15T20:15:00+02:00;2027-04-16T20:00:00+02:00_2027-04-16T21:15:00+02:00

La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/dancing-bob-rauschenberg-brown-et-cunningham-onstage-trisha-brown-dance +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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