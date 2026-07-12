Daniel Rabier Troyes
dimanche 20 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Daniel Rabier
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Une heure et des brouettes d’humour décapant, de chansons courtes, de dérision, d’histoires Gauloises et de jeux de mots, à un rythme effréné et dans un style éminemment « rentre dedans ».
Mais le temps d’instants suspendus, vous croiserez un vieux sage au regard bienveillant, délivrant à ceux qui l’entendent quelques conseils pleins de bon sens; car comme disait sa grand-mère « il est trop tard pour serrer les fesses quand t’as fait c’qui fallait pas faire ! » .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Daniel Rabier Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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