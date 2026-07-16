Dans de beaux draps – Compagnie Le Compost, maison Folie Wazemmes, Lille

Informations pratiques

Dans de beaux draps – Compagnie Le Compost Dimanche 20 septembre, 11h00 maison Folie Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:20:00+02:00

“Être dans de beaux draps, essuyer sa colère, se draper de mystères”… “Dans de Beaux Draps” est une collecte d’armoires et de mémoires imaginée par les conteuses Laetitia Troussel-Luber et Cécile Morelle. En ouvrant les portes des histoires de familles oubliées au fond des armoires, nous les confrontons aux contes populaires et aux paroles quotidiennes pour libérer la parole, créer des rencontres et écrire de nouveaux récits.

> Performances contées issues d’une collecte de tissus et de récits dans le quartier de Wazemmes.

Un temps collectif de repas est proposé à l’issue du spectacle. Plus d’informations à venir !

L’installation issue de la collecte de témoignages réalisée dans le quartier de Wazemmes se visite librement jusqu’à 16h30 !

Gratuit

Durée 1 h 20

Tout public

Dimanche 20 septembre, 11 h

Sur réservation :mfwazemmes@mairie-lille.fr / 03 20 78 20 23

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Autrices, interprètes : Cécile Morelle et Laetitia Troussel-Luber ;Dramaturgie : Zelda Bourquin ; Mise en rue : Maëlys Rebuttini ; Scénographie : Tom Hébrard et Albert Morelle ; Chorégraphie textile : Marie-Pierre Pirson ; Création sonore : Victor Donati ; Broderie : Juliette Gerome ; Création graphique : Philippine Brenac ; Artiste invité.e : Marie-Pierre Pirson (chorégraphe) ou Zied Mehdi (musicien), Juliette Gérome (brodeuse textile), Lucile Corbeille (photographe). Spectacle co-porté avec la compagnie Banana Tragédie ; Production : Natacha Thaon Santini pour Le Compost et Marion Regard pour La Maison du Conte ; Diffusion : Sarah Moulin.

Production : Compagnie Le Compost – Ce spectacle est co porté avec la compagnie BANANA TRAGÉDIE ; Coproduction : Spectacle lauréat de l’appel à projet LA CROISÉE, Hauts-de-France, le Cal du Clermontois, la Maison du Conte de Chevilly-Larue, le bailleur social Toit et Joie, le théâtre du Chevalet de Noyon ; Soutiens : Drac Hauts-de-France (Plan de relance), la Région Hauts-de-France dans le cadre du PRAC.2, les départements de l’Aisne et de l’Oise. La mairie de Fère-en-Tardenois, le bord de l’eau de Margny lès Compiègne, les Ateliers Médicis et l’Institut Français de Tunis, ICI – Institut des cultures d’Islam, établissement culturel de la ville de Paris. Le Compost est parrainé par Pierre Fourny du groupe ALIS de Fère-en-Tardenois.

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Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes [{« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Un spectacle-performance né d’une collecte de mémoires et de récits de famille, qui mêle contes et paroles du quotidien pour faire émerger des histoires oubliées et libérer la parole.

Lucie Jean