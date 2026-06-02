Dans la Lune Le Melville Paris

Blues, swing, bossa dans un concert intimiste.

Ces trois compagnons de l’IMEP mêlent les standards aux musiques inspirées de leurs voyages et rencontres. Du swing au blues en passant par la bossa nova, un merveilleux voyage est proposé par ce trio génial.

Grace Jennings : chant

Constantin De Massé : piano, guitare

Baptiste Aspar : basse

Un concert intimiste où blues, swing et bossa nova s’entrelacent, révélant des standards et les inspirations de leurs voyages. Ce trio talentueux promet une expérience musicale inoubliable et enchanté.

Le vendredi 05 juin 2026

de 21h00 à 23h30

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T21:00:00+02:00_2026-06-05T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5609



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