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Dans la Lune Le Melville Paris

Dans la Lune Le Melville Paris

Dans la Lune Le Melville Paris samedi 3 octobre 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Blues, swing, bossa dans un concert intimiste.

Ces trois compagnons de l’IMEP mêlent les standards aux musiques inspirées de leurs voyages et rencontres. Du swing au blues en passant par la bossa nova, un merveilleux voyage est proposé par ce trio génial.

Grace Jennings : chant

Constantin De Massé : piano, guitare

Baptiste Aspar : basse

Un trio de l’IMEP fait vibrer le public avec un concert intimiste, alliant blues, swing et bossa nova. Des standards aux inspirations de voyages, une escapade musicale enchante.
Le vendredi 02 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6015


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