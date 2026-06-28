Dans la Lune Le Melville Paris
Dans la Lune Le Melville Paris samedi 3 octobre 2026.
Blues, swing, bossa dans un concert intimiste.
Ces trois compagnons de l’IMEP mêlent les standards aux musiques inspirées de leurs voyages et rencontres. Du swing au blues en passant par la bossa nova, un merveilleux voyage est proposé par ce trio génial.
Grace Jennings : chant
Constantin De Massé : piano, guitare
Baptiste Aspar : basse
Un trio de l’IMEP fait vibrer le public avec un concert intimiste, alliant blues, swing et bossa nova. Des standards aux inspirations de voyages, une escapade musicale enchante.
Le vendredi 02 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6015
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