Dans la maison de l’Ogre Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Dans la maison de l’Ogre Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04 2026-11-05

Durée 1h10

TEXTE ET MISE EN SCÈNE CAROLE THIBAUT

Carole Thibaut imagine un conte moderne autour d’une figure masculine glaçante pour mettre à nu l’insidieuse mécanique propre à l’emprise. Il était une fois une maman vivant seule avec ses deux enfants. Mais bientôt elle rencontre un homme et tombe amoureuse. C’est une nouvelle vie qui commence et voilà que le Prince Charmant s’installe chez eux, au coeur de leur maison bohême et rock’n roll, occupant la pièce centrale de leur royaume. Beau-père providentiel, amateur d’ordre et de discipline, le nouveau venu détonne dans le décor mais peu importe, on le supporte. Or petit à petit, l’homme révèle sa nature profonde c’est un ogre, un tyran bien caché qui impose ses règles et sa loi. Toute la famille se retrouve sous sa coupe.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Dans la maison de l’Ogre Théâtre de l’Union

L’événement Dans la maison de l’Ogre Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole