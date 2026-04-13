Dans la peau de la chenille processionnaire !, Jardin botanique de la villa Thuret, Antibes

Dans la peau de la chenille processionnaire ! Dimanche 7 juin, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Jardin botanique de la villa Thuret Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Grâce à un jeu de l’oie, découvrez le cycle de vie de la processionnaire du pin et les solutions écologiques pour la réguler. Une animation ludique pour mieux comprendre la forêt et la protection de la biodiversité.

Jardin botanique de la villa Thuret 90 Chemin Raymond, 06160 Antibes, France Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492386470 https://jardin-thuret.hub.inrae.fr https://www.facebook.com/VillaThuretINRAE;https://twitter.com/Villa_Thuret;https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/ Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques du XIXe siècle, dirigé par l’Unité de recherche expérimentale Villa Thuret de l’INRA Paca. Collections d’arbres et d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation dans un parc paysager de 3,5 hectares. Accès au jardin par le boulevard du Cap ; entrée principale située Chemin Raymond. Bus : Ligne 2 – Arrêts Chemin de la Salis ou Empel.

Grâce à un jeu de l’oie, découvrez le cycle de vie de la processionnaire du pin et les solutions écologiques pour la réguler. Une animation ludique pour mieux comprendre la forêt et la protection de…

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