Dans la peau d’un chien Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

mercredi 2 septembre 2026 · Maison de l'animal en ville - Jane Goodall · Paris

Informations pratiques

À travers des jeux et mises en situation, l’enfant découvre comment les chiens s’expriment, comment leur répondre et adopter les bons comportements au quotidien.

Que ce soit avec son propre chien, celui d’un proche, de copains ou du voisin, l’enfant repartira avec des clés simples, rassurant petits et grands, pour éviter les mauvaises surprises.

L’atelier est

animé par un éducateur canin, Le Chien du Citoyen, accompagné de ses chiens complices prêts à initier le public à leur langage.

Et si on parlait « chien » ? Un atelier ludique pour permettre aux enfants de mieux comprendre et communiquer avec nos fidèles compagnons.

Le mercredi 02 septembre 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Sur inscription (nombre de places limité) auprès de la Maison de l’animal : animalenville@paris.fr.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-02T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-02T14:30:00+02:00_2026-09-02T16:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr



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