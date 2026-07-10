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Dans la peau d’un chien Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

mercredi 2 septembre 2026 · Maison de l'animal en ville - Jane Goodall · Paris

Dans la peau d’un chien Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Lieu
Maison de l'animal en ville - Jane Goodall
Adresse
Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur inscription (nombre de places limité) auprès de la Maison de l'animal : animalenville@paris.fr.<br></p>

À travers des jeux et mises en situation, l’enfant découvre comment les chiens s’expriment, comment leur répondre et adopter les bons comportements au quotidien.

Que ce soit avec son propre chien, celui d’un proche, de copains ou du voisin, l’enfant repartira avec des clés simples, rassurant petits et grands, pour éviter les mauvaises surprises.

L’atelier est
animé par un éducateur canin, Le Chien du Citoyen, accompagné de ses chiens complices prêts à initier le public à leur langage.

Et si on parlait « chien » ? Un atelier ludique pour permettre aux enfants de mieux comprendre et communiquer avec nos fidèles compagnons.
Le mercredi 02 septembre 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit

Sur inscription (nombre de places limité) auprès de la Maison de l’animal : animalenville@paris.fr.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-02T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-02T14:30:00+02:00_2026-09-02T16:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo  75012 Paris
https://www.paris.fr/pages/la-maison-de-l-animal-un-lieu-qui-donne-leur-place-aux-animaux-en-ville-30143 animalenville@paris.fr


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