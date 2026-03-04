Dans la tête des araignées, Hôtel d’Assézat, Toulouse

Dans la tête des araignées Mardi 10 mars, 19h30 Hôtel d’Assézat Haute-Garonne

Rencontre et conférence avec Raphaël Jeanson, chercheur au CNRS- CRCA /CBI

Les araignées ne piquent pas, au pire, elles mordent et l’humain n’est pas une proie pour elle. Une fois que l’on sait cela, on peut enfin s’attarder sur le plus fascinant, leur incroyable capacité à produire de la soie pour tisser des toiles voire des lianes, créer des pièges de chasse soyeux ou réaliser des cocons. Les fonctions sont multiples pour les 50 000 espèces d’araignées existantes sur Terre. Au-delà de la variabilité de ces ouvrages, les études en cognition animale montrent désormais une intense connexion entre ses réseaux de fils et le système sensoriel de l’animal. Plus qu’un outil ou un simple support, le fil de l’araignée, avec des toiles en trois dimensions qui peuvent s’étendre sur plusieurs mètres, produit une véritable extension d’elle-même.

Intervenant : Raphaël Jeanson, chercheur CNRS- CRCA /CBI

Proposé par l’académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres.

Dans le cadre de la Semaine du Cerveau.

10 mars de 19h30 à 21h

tout public

lieu : salle Clémence Isaure à l’Hotel d’Assezat (7 place d’Assézat, Toulouse)

