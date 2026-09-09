Dans l’album photos de l’atelier Gérôme, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt

Informations pratiques

Dans l’album photos de l’atelier Gérôme 19 et 20 septembre Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Vosges

Limité à 12 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:05:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:05:00+02:00

Découvrez l’atelier Gérôme sous un nouveau regard ! À travers les photos accrochées aux murs, rencontrez les générations de luthiers qui ont travaillé ici, partagez leurs souvenirs, observez les instruments fabriqués sur ces établis… On croirait entendre les discussions des luthiers, le son des outils et les musiciens jouer les guitares et mandolines Gérôme…

Plusieurs créneaux au choix : 14h45 – 15h45 – 16h45 – 17h45

Durée : 20 min.

Départ du Musée de Mirecourt, cours Stanislas. La visite se déroule ensuite à l’atelier « Chez Gérôme », à quelques pas du musée.

Tout public dès 6 ans.

Réservation conseillée (jauge limitée) : 03.29.37.29.37 / info@musee-mirecourt.fr

Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Cours Stanislas, 88500 Mirecourt, France Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33329378159 https://musee-mirecourt.fr [{« link »: « mailto:info@musee-mirecourt.fr »}] Le Musée de Mirecourt valorise une collection dédiée à la facture instrumentale.

La collection comporte notamment un fonds instrumental (instruments de musique à cordes pincés et frottées, réalisés artisanalement par des luthiers et des archetiers installés à Mirecourt ou originaires de la ville ou dans les grandes fabriques), un fonds socio-technique (fonds d’ateliers, outils, matériaux) et un fonds iconographique. Des archives d’entreprises complètent cet ensemble et permettent d’aborder “La fabrication de la musique” dans son ensemble.

Le Musée de Mirecourt conserve par ailleurs un fonds d’atelier de lutherie en cordes pincées, présenté in situ, à découvrir lors de visites guidées menées par un élève-luthier.

La collection est valorisée à travers une exposition renouvelée en partie ou entièrement chaque année et une riche programmation culturelle s’adressant à tous les publics (visites commentées, concerts, spectacles, ateliers, stages, …). A31 : sortie 10 Neufchâteau – Mirecourt – Châtenois. A330 / N57 : sortie Charmes – Mirecourt. En train et en bus : Arrivée à la gare qui est à 10 min à pied du musée.

Découvrez l’atelier Gérôme sous un nouveau regard ! À travers les photos accrochées aux murs, rencontrez les générations de luthiers qui ont travaillé ici, partagez leurs souvenirs, observez les sur …

© Claude Philippot