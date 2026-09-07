Exposition « La Fabrication de la musique. Départ Mirecourt », Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt

Informations pratiques

Exposition « La Fabrication de la musique. Départ Mirecourt » 18 – 20 septembre Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Vosges

Gratuit les 19 et 20 septembre. Tarifs habituels le 18 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « La Fabrication de la musique. Départ Mirecourt »

Découvrez l’exposition «La Fabrication de la musique. Départ Mirecourt» à votre rythme ! Un parcours à la fois historique, technique et artistique, qui met en avant les itinéraires de la fabrication de la musique. À travers une présentation mêlant instruments, fonds d’ateliers, photographies, témoignages et musique, découvrez l’histoire de la facture instrumentale à Mirecourt, les parcours singuliers de luthiers et archetiers, la transmission de ces métiers, mais aussi la façon dont la musique se crée au gré de rencontres et de voyages…

Les tout-petits découvrent le parcours avec une trousse sensorielle et les enfants avec un livret-jeux, disponibles à l’accueil du musée.

Tout public.

Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Cours Stanislas, 88500 Mirecourt, France Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33329378159 https://musee-mirecourt.fr Le Musée de Mirecourt valorise une collection dédiée à la facture instrumentale.

La collection comporte notamment un fonds instrumental (instruments de musique à cordes pincés et frottées, réalisés artisanalement par des luthiers et des archetiers installés à Mirecourt ou originaires de la ville ou dans les grandes fabriques), un fonds socio-technique (fonds d’ateliers, outils, matériaux) et un fonds iconographique. Des archives d’entreprises complètent cet ensemble et permettent d’aborder “La fabrication de la musique” dans son ensemble.

Le Musée de Mirecourt conserve par ailleurs un fonds d’atelier de lutherie en cordes pincées, présenté in situ, à découvrir lors de visites guidées menées par un élève-luthier.

La collection est valorisée à travers une exposition renouvelée en partie ou entièrement chaque année et une riche programmation culturelle s’adressant à tous les publics (visites commentées, concerts, spectacles, ateliers, stages, …). A31 : sortie 10 Neufchâteau – Mirecourt – Châtenois. A330 / N57 : sortie Charmes – Mirecourt. En train et en bus : Arrivée à la gare qui est à 10 min à pied du musée.

Exposition « La Fabrication de la musique. Départ Mirecourt »

© Corentin Blais