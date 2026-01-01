Dans l’atelier du traducteur Maison de Victor Hugo PARIS
Dans l’atelier du traducteur de Shakespeare
Ce séminaire porte sur la traduction de
Shakespeare par François-Victor Hugo. Nous examinerons notamment les
brouillons de la traduction de tirades fameuses. Une lecture de quelques
documents conservés dans les archives de la MVH (lettres, souvenirs,
brouillons de traduction) nous permettra de découvrir François-Victor
Hugo au travail en examinant ses manuscrits, ses dictionnaires et ses
ratures
Le calendrier du séminaire
Séances publiques le mercredi de 15h30 à 18h, Maison de Victor Hugo, salle polyvalente
Auditeurs libres admis sur inscription auprès de inga.walc-bezombes@paris.fr
28 janvier Introduction à la génétique des traductions
4 février Introduction à la génétique des traductions
11 février François-Victor Hugo : éléments biographiques
18 février François-Victor Hugo aujourd’hui
4 mars François-Victor Hugo dans sa bibliothèque
18 mars Émilie de Putron
25 mars Shakespeare avant Hugo
1er avril Le Gentilhomme de Venise et Le Soir des rois
8 avril Henry V et La Sauvage apprivoisée
15 avril Les sonnets de Shakespeare
Auditeurs libres – réservez vos places!
Entrée gratuite sur réservation
Maison de Victor Hugo, place des Vosges
6 place des Vosges
75004 Paris
Tél. : 01 42 72 10 16
Le séminaire de master consacré à l’atelier du traducteur par Patrick Hersant se tient à la Maison de Victor Hugo. Des places pour auditeurs libres sont disponibles.
Du mercredi 28 janvier 2026 au mercredi 15 avril 2026 :
mercredi
de 15h30 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
