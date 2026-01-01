Dans l’atelier du traducteur Maison de Victor Hugo PARIS

Dans l’atelier du traducteur de Shakespeare Ce séminaire porte sur la traduction de

Shakespeare par François-Victor Hugo. Nous examinerons notamment les

brouillons de la traduction de tirades fameuses. Une lecture de quelques

documents conservés dans les archives de la MVH (lettres, souvenirs,

brouillons de traduction) nous permettra de découvrir François-Victor

Hugo au travail en examinant ses manuscrits, ses dictionnaires et ses

ratures

Le calendrier du séminaire

Séances publiques le mercredi de 15h30 à 18h, Maison de Victor Hugo, salle polyvalente

28 janvier Introduction à la génétique des traductions

4 février Introduction à la génétique des traductions

11 février François-Victor Hugo : éléments biographiques

18 février François-Victor Hugo aujourd’hui

4 mars François-Victor Hugo dans sa bibliothèque

18 mars Émilie de Putron

25 mars Shakespeare avant Hugo

1er avril Le Gentilhomme de Venise et Le Soir des rois

8 avril Henry V et La Sauvage apprivoisée

15 avril Les sonnets de Shakespeare

Le séminaire de master consacré à l’atelier du traducteur par Patrick Hersant se tient à la Maison de Victor Hugo. Des places pour auditeurs libres sont disponibles.

Du mercredi 28 janvier 2026 au mercredi 15 avril 2026 :

mercredi

de 15h30 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

