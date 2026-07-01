Dans le couloir – Jean-Pierre Darroussin, Christine Murillo, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Dans le couloir – Jean-Pierre Darroussin, Christine Murillo Mardi 23 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-23T20:30:00+01:00 – 2027-03-23T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-23T20:30:00+01:00 – 2027-03-23T22:00:00+01:00

Deux monstres sacrés, Jean-Pierre Darroussin et Christine Murillo, offrent une prestation magistrale dans une comédie aux dialogues mordants, aussi drôle que bouleversante, signée Jean-Claude Grumberg. Immanquable !

C’est l’histoire d’un couple d’octogénaires. Lui souffre d’un mal de dos chronique et d’une vue très faible. C’est Jean-Pierre Darroussin. Elle est équipée d’un appareil auditif et d’un appareil dentaire. C’est Christine Murillo. Ils n’ont pas la vie facile d’autant que leur cinquantenaire de fils est revenu vivre chez ses vieux. Ce retour, ça les ennuie. Allez donc savoir où se nichent la générosité, l’écoute ou le rejet d’autant que le fils s’obstine à ne pas leur parler.

C’est gai !

« Dans le couloir » c’est un peu « Godot » entre deux chaises. Une pièce qui traite avec sensibilité et humour de l’incommunicabilité, de la vieillesse et de la finitude !

Qui des rires ou des larmes l’emportera ?

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/190/le_pin_galant/dans_le_couloir »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Deux monstres sacrés, Jean-Pierre Darroussin et Christine Murillo, offrent une prestation magistrale dans une comédie aux dialogues mordants, aussi drôle que bouleversante. Théâtre Dans le couloir

Bernard Richebe