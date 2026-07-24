Dans le couloir Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Dans le couloir

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-27 20:30:00

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2027-02-27

C’est un vieux couple, ils s’aiment toujours et chaque détail devient prétexte à chamaillerie. Mais derrière une porte close, leur fils se tait. Dans le Couloir est une comédie aux dialogues mordants, qui nous fait rire, nous bouleverse, nous interpelle. Un huis clos drôle et profondément humain, où les petites scènes du quotidien deviennent, sous la plume de Grumberg, irrésistibles de vérité et d’humour. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Dans le couloir

L’événement Dans le couloir Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)