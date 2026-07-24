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AGENDA · Montceau-les-Mines

Dans le couloir Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

samedi 27 février 2027 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Début
samedi 27 février 2027
Fin
samedi 27 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place des Droits de l'Homme
Adresse
L'Embarcadère
Ville
71300 Montceau-les-Mines
Département
Saône-et-Loire
Tarif
30 30 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montceau-les-Mines

Dans le couloir

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-27 20:30:00
fin : 2027-02-27

Date(s) :
2027-02-27

C’est un vieux couple, ils s’aiment toujours et chaque détail devient prétexte à chamaillerie. Mais derrière une porte close, leur fils se tait. Dans le Couloir est une comédie aux dialogues mordants, qui nous fait rire, nous bouleverse, nous interpelle. Un huis clos drôle et profondément humain, où les petites scènes du quotidien deviennent, sous la plume de Grumberg, irrésistibles de vérité et d’humour.   .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10  lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Dans le couloir

L’événement Dans le couloir Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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