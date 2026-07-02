Dans le sens contraire au sens du vent | Collectif Porte27, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille
dimanche 27 septembre 2026 · le Prato - Pôle National Cirque - Lille · Lille
Informations pratiques
Dans le sens contraire au sens du vent | Collectif Porte27 Dimanche 27 septembre, 11h00 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord
gratuit, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T11:30:00+02:00
Sur une écriture de Sylvain Levey, deux fildeféristes dialoguent sur un fil qui entraîne le déséquilibre mais aussi l’inconnu, le vide, la rencontre. Elles se questionnent alors sur le fait de suivre un mouvement ou d’aller contre, de marcher dans le même sens ou de prendre le risque d’une trajectoire différente.
à l’occasion du Moulins dimanche #8 – devant le Prato, en extérieur
le Prato – Pôle National Cirque – Lille 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 71 24 http://www.leprato.fr [{« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 52 71 24 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.leprato.fr »}]
Une pièce à la croisée du texte et du fil. Un moment de partage, nourri des sensations de l’enfance, du désir de grandir, de se grandir…
© Julie Mouton
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