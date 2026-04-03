Dans les allées du cimetière Saint-Martin Cimetière Saint-Martin Brest

Brest

Dans les allées du cimetière Saint-Martin

Cimetière Saint-Martin Accueil du cimetière Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-09-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-08-18 2026-09-06

La visite vous entraine dans les allées de ce cimetière historique, un des plus vieux cimetières brestois aménagé au 18ème siècle. Elle vous fait découvrir des sépultures notables du cimetière, à la fois des personnalités célèbres qui ont contribué à l’histoire de Brest, mais aussi des monuments funéraires remarquables, représentatifs des symboliques funéraires et des matériaux en usage.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, au guichet, par téléphone ou en ligne.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants minimum (5) n’est pas atteint, ou en cas de météo défavorable. .

Cimetière Saint-Martin Accueil du cimetière Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English : Dans les allées du cimetière Saint-Martin

L’événement Dans les allées du cimetière Saint-Martin Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue