Le Roi Soleil Le Retour Brest Arena Brest

Le Roi Soleil Le Retour

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Pour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés Le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !

Il s’agira également du retour d’Emmanuel Moire dans le rôle du Roi Soleil !

Informations pratiques

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h* (Entrée côté Tram).

Le début du spectacle est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Roi Soleil Le Retour Brest a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole