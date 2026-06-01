Dans les coulisses de la cathédrale de Strasbourg : les ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, Ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg

Dans les coulisses de la cathédrale de Strasbourg : les ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame 19 et 20 septembre Ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion de ses 800 ans, la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame invite à découvrir ses savoirs et savoir-faire uniques, au cœur de la préservation de la cathédrale de Strasbourg : ateliers de taille de pierre, de sculpture et de conservation, forge, coulage au plomb, bureau d’études, ainsi que la richesse de ses collections et de son patrimoine.

Ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame 6 rue des cordiers 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 68 98 51 42 http://www.oeuvre-notre-dame.org https://www.facebook.com/fondation.oeuvrenotredame/;https://www.instagram.com/cathedralelabs/;https://www.youtube.com/@fondation-oeuvrenotredame;http://linkedin.com/company/fondation-oeuvre-notre-dame-strasbourg

À l’occasion de ses 800 ans, la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame invite à découvrir ses savoirs et savoir-faire uniques, au cœur de la préservation de la cathédrale de Strasbourg : ateliers de taille…

©F.OND/Simon Woolf