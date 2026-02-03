Dans les coulisses de la reconstruction de Notre-Dame de Paris par Patrick Jouenne Carnuta Jupilles
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11 20:00:00
2026-04-11
Gâcheur de métier, Patrick Jouenne a travaillé au cœur de la reconstruction de Notre-Dame. Il revient sur les méthodes, les outils et les défis rencontrés dans ce chantier hors norme. Une immersion rare dans le quotidien des artisans du patrimoine.
Dès 10 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
Behind the scenes of the reconstruction of Notre-Dame de Paris by Patrick Jouenne
