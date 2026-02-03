Dans les coulisses de la reconstruction de Notre-Dame de Paris par Patrick Jouenne Carnuta Jupilles

Dans les coulisses de la reconstruction de Notre-Dame de Paris par Patrick Jouenne

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans les coulisses de la reconstruction de Notre-Dame de Paris par Patrick Jouenne

Gâcheur de métier, Patrick Jouenne a travaillé au cœur de la reconstruction de Notre-Dame. Il revient sur les méthodes, les outils et les défis rencontrés dans ce chantier hors norme. Une immersion rare dans le quotidien des artisans du patrimoine.

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

Behind the scenes of the reconstruction of Notre-Dame de Paris by Patrick Jouenne

